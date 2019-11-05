وزير السياحة التونسي يطالب بريطانيا بالتعجيل بسداد أموال الفنادق التونسية المتضررة من إفلاس توماس كوك

أعلن وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي اليوم الثلاثاء عن مطالبته الحكومة البريطانية التعجيل بخلاص (بسداد) المستحقات المالية للفنادق التونسية المتضررة من افلاس شركة السياحة البريطانية "توماس كوك".

يأتي طلب الوزير في أعقاب لقائه وزيرة الفن والتراث والسياحة البريطانية هيلين واتلي أمس الاثنين في لندن، بحسب ما أفادت به الوزارة في بيان لها اليوم.

وأوضحت الوزارة أن الطرابلسي دعا الوزيرة البريطانية إلى النظر في إمكانية التعجيل في خلاص مستحقات الفنادق التونسية المتضررة من إفلاس "توماس كوك" بسبب آثاره المالية السلبية.

وكان الطرابلسي أعلن في وقت سابق إبان اعلان الشركة افلاسها في سبتمبر الماضي، أن حجم ديون "توماس كوك" لدى فنادق تونس لا يتعدى 70 مليون دينار تونسي (5ر24 مليون دولار) في وقت قدرت فيه الفنادق خسائر أعلى من ذلك.

وقال مصدر من اتحاد الفنادق لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن حجم الخسائر ما بين 150 و200 مليون دينار تونسي وقد طالت ما يقارب 40 فندقا من بينها 10 فنادق "سانتيديو" تتعامل بشكل حصري مع شركة السياحة البريطانية.

وتسعى تونس إلى تعزيز التعاون مع وكالات أسفار بريطانية بديلةعن "توماس كوك" للإبقاء على وتيرة الزيادة المطردة في عدد السياح البريطانيين بعد فترة احجام عن زيارة تونس بسبب الهجمات الارهابية عام 2015 والتي خلفت 30 قتيلا بريطانيا في هجوم نزل امبريال بسوسة وحده.

وتتوقع وزارة السياحة التونسية أن يبلغ عدد السياح البريطانيين 200 ألف سائح مع نهاية العام الجاري من بين حوالي تسعة ملايين سائح حسب تقديرات أولية.