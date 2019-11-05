أزارو: فرصة ضائعة واحدة تمحي 100 هدف من ذاكرة الجمهور

كشف وليد أزارو، لاعب النادي الأهلي عن الأمر المحزن بالنسبة له في سوء التوفيق الذي يلازمه في مباريات الأحمر.

وأكد المغربي أزارو أن الجماهير تنسى 100 هدف بمجرد إهدار اللاعب لفرصة واحدة، مُشيرًا إلى أنه يقوم بما عليه من أجل تحسين مستواه دون النظر للتوفيق من عدمه.

وقال أزارو في تصريحاته لقناة الأهلي :"الأمر المحزن في سوء التوفيق هو أن الناس تنسى كل شيئًا بسرعة، لو أحرزت 100 هدف وأهدرت فرصة واحدة ينسوا الـ 100 الذي تم تسجيله".

وأكمل :"هذه الأشياء البسيطة التي تجعلني غير سعيدًا، أنا أقوم بعملي في النهاية، لأنني في النهاية أريد أن أحرز الأهداف وأساعد فريقي في الفوز".