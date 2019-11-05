البرلمان يرفض رفع الحصانة عن 3 من نوابه

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، طلب النائب العام رفع الحصانة عن النواب سعيد حساسين وعلاء العمدة وعلاء والي بسبب وجود شبهة الكيدية في الطلبات.

وعلق رئيس مجلس النواب، على غياب النائبين سعيد حساسين وعلاء والي عن المشاركة في الجلسة العامة، قائلًا: "المعنين بالأمر ليسوا موجودين..هل الموضوع ميهمهمش مثلًا".

ورُفض رفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين في القضية رقم رقم 142 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة وذلك لارتكابه جنحة إذاعة أمور من شأنها التأثير في تحقيقات النيابة العامة، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية فى الطلب بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر فى القضية.

ورفضت اللجنة الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء والي فى القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، وذلك لارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد، بقيمة 2 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية، القصد منها منع النائب من أداء مهامه.

كما رفضت الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء العمدة، لاستكمال السير في إجراءات محاكمته فى القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز إبشواي، وذلك في واقعة قيامه بأعمال بناء على أرض زراعية، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية فى الطلب، لأن القضية تعود إلى تاريخ سابق لاكتساب النائب عضويته بالبرلمان.