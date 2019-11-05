استطلاع: واحد من كل سبعة ألمان ينتقدون سقوط سور برلين

كشف استطلاع ألماني حديث أن واحدا من كل سبعة مواطنين ألمان ينظرون لسقوط سور برلين قبل 30 عاما بشكل ناقد.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "إبسوس" لقياس مؤشرات الرأي أن نسبة منتقدي سقوط السور في غربي ألمانيا تتشابه تماما مع نسبتهم في شرقي ألمانيا، حيث بلغت نسبتهم في الغرب 15 بالمئة، وفي الشرق 14 بالمئة.

ولم يستطع ثلث الألمان الذين شملهم الاستطلاع البت بتقييم إيجابي أو سلبي تجاه سقوط السور.

وبحسب الاستطلاع، بلغت نسبة من تبنوا رأيا محايدا تجاه سقوط السور 32 بالمئة في الغرب، فيما بلغت نسبة مثل هؤلاء الأشخاص في الشرق 29 بالمئة.

ولكن أغلب المشاركين في الاستطلاع قيموا سقوط سور برلين بشكل إيجابي، وبلغت نسبتهم في الغرب 54 بالمئة، وفي الشرق 57 بالمئة.

وأعرب منتقدو سقوط سور برلين في غربي ألمانيا عن استيائهم بصفة خاصة من زيادة تكاليف المعيشة وارتفاع الضرائب التي اقترنت بإعادة توحيد ألمانيا، كما أعرب بعضهم عن انزعاجهم جزئيا من طبيعة مواطني شرقي ألمانيا، وصرح بعض منتقدي سقوط السور من الغرب مثلا بعبارات من مثيل: "الألمان الشرقيون لم يتعلموا أبدا" أو "أنهم لن يشعروا بالرضا أبدا".

أما منتقدو سقوط سور برلين من الألمان الشرقيين، فقد أعربوا عن استيائهم في المقام الأول من الاختلافات في الدخل والمعاشات بين الشرق والغرب، وصرح بعضهم بأن سقوط سور برلين يعد سببا للبطالة في منطقتهم، وقال آخرون إنه كان سببا لارتفاع معدل الجرائم أو ارتفاع عدد الأجانب.

وقال هانز-بيتر دروز مدير مشروع بمعهد "إبسوس" اليوم الثلاثاء: "بشكل إجمالي يظهر استطلاعنا أن الآراء حول سقوط سور برلين ليست متباعدة عن بعضها البعض بشكل كبير في شرقي ألمانيا وغربها".

تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع شمل ألفي شخص تزيد أعمارهم على 14 عاما، وتم إجراؤه في الفترة بين 2 و15 سبتمبر الماضي.