 القبض على أكثر من 20 مشتبها بهم في حملة ضد الاتجار بالمخدرات في ألمانيا - بوابة الشروق
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القبض على أكثر من 20 مشتبها بهم في حملة ضد الاتجار بالمخدرات في ألمانيا

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 1:20 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 1:20 م

ألقت السلطات الألمانية القبض على أكثر 20 شخصا في مدينة هاله بولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا، وذلك عقب تحقيقات شاملة بشأن انتهاكات ضد قانون المواد المخدرة.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء إنه تم مصادرة كميات كبيرة من المخدرات خلال الحملة الأمنية.

ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل.

ومن المنتظر أن تعلن الشرطة المزيد من نتائج التحقيقات خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.

يذكر أنه في إطار التصدي لأوساط الإتجار بالمخدرات، ألقت حملة شرطية كبيرة تحت قيادة شرطة هاله القبض على أربعة رجال صادر بحقهم أوامر اعتقال مساء يوم الجمعة الماضي في مدينة ماجدبورج.

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