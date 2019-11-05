فيرونا يمنع مشجع من دخول الملاعب عشر سنوات

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قرر نادي فيرونا الإيطالي لكرة القدم منع مشجع من دخول الملاعب لمدة عشرة أعوام بعدما علق بشكل عنصري على مهاجم فريق بريشيا ماريو بالوتيلي، ذي البشرة السمراء.

وذكر النادي اليوم الثلاثاء، أن لوكا كاستيليني، أحد المشجعين البارزين للنادي، عبر عن أفكاره التي تعارض بشكل كلي قيم ومبادئ أخلاق النادي.

وتلقى المشجع العقوبة التي ستنتهي في يونيو 2030.

وقال كاستيليني لإذاعة "كافية راديو" أمس الاثنين " أن بالوتيلي إيطالي لأن لديه الجنسية الإيطالية، ولكنه لن يكون ‘إيطالي بشكل كلي" مضيفا أن فيورنا أيضا "لديه لاعبين ذوي بشرة سوداء (نجرو) في الفريق".

وأنكر أيضا أن يكون بالوتيلي تعرض لإساءة عنصرية خلال المباراة التي جمعت فيورنا وبريشيا يوم الأحد الماضي في الدوري الإيطالي.

وهدد بالوتيلي بترك أرض الملعب ، قائلا أن جماهير الفريق المضيف استهدفته بهتافات قرود. وأدى تصرفه لإيقاف المباراة أربع دقائق ويتم مراجعة الواقعة من قبل قاضي الرياضة التابع لرابطة الدوري الإيطالي.

ولم يقر إيفان يوريتش مدرب فيرونا، ولا رئيس النادي ماوريتسيو سيتي، يوم الأحد، الواقعة، واتفق معهم عمدة مدينة فيرونا فيديريكو سوبارينا أمس الاثنين.

وطالبت العديد من السلطات، بما فيهم وزير الرياضة فينشينزو سبادافورا وداميانو توماسي، رئيس رابطة اللاعبين المحترفين، بوضع تدابير أكثر صرامة لمكافحة العنصرية.