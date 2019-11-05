الخارجية الكويتية تؤكد استمرار جهودها لحل الأزمة الخليجية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزيرالخارجية الكويتي لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، استمرار جهود الكويت في وساطتها لإنهاء الخلاف الخليجي والحفاظ على لحمة مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الشيخ أحمد ناصر المحمد في الدورة التدريبية الخاصة بالملحقين العسكريين المقامة اليوم الثلاثاء، في معهد (سعود الناصر الصباح) الدبلوماسي الكويتي.

واستعرض الشيخ أحمد ناصر المحمد أولويات السياسة الخارجية للكويت خلال المرحلة الراهنة وفي مقدمتها الأزمة الخليجية..معربا عن الأمل في أن تشهد المرحلة القريبة المقبلة نوعا من الانفراج المنشود.

وقال: "إن التطورات التي مرت على المنطقة، أكدت أهمية تلاحم دول مجلس التعاون، في مواجهة المخاطر الكثيرة التي تتعرض لها المنطقة".. مشددا على حرص الكويت والتزامها بالدفع بالحلول السلمية والتفاوضية، والالتزام الثابت بالقرارات الأممية والمواثيق الدولية.