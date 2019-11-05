 الجيش الليبي يشن غارات على مواقع الميليشيات المسلحة في غريان وضواحي طرابلس - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 10:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

الجيش الليبي يشن غارات على مواقع الميليشيات المسلحة في غريان وضواحي طرابلس

غارات جوية _ أرشيفية
غارات جوية _ أرشيفية
طرابلس - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 10:29 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 10:29 م

شن الجيش الليبي ضربات جوية اليوم الثلاثاء، على مواقع الميليشيات المسلحة بمدينة غريان غرب البلاد، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق منذ مايو الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي للجيش الوطني الليبي، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أن مقاتلات سلاح الجو نفذت غارات جوية استهدفت تمركزا للميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق في بوابة "غوط الريح" القريبة من مدينة غريان وتجمعا في محيط معسكر "أبو معاذ" بالمدينة ذاتها.

وفي سياق ذي صلة، قصفت القوات الجوية مواقع للميليشيات المسلحة في منطقة "غوط الرمان" بتاجوراء وتمركزاتها في محور العزيزية، بضواحي العاصمة طرابلس، وذلك في محاولة لاختراق الطوق الأمني الذي تفرضه قوات الوفاق على وسط العاصمة.

وتسبق هذه التطورات العسكرية الميدانية "مؤتمر برلين حول ليبيا" المرتقب عقده خلال الشهر الجاري بحضور الدول المعنية بالأزمة الليبية، على رأسهم الولايات المتحدة وروسيا، في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حلول سياسية تنهي الحرب في طرابلس، وتعيد الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك