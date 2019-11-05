السفير الألماني لدى ليبيا: مستمرون في توفير خبراتنا التقنية بمجال الإدارة المحلية

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أكد السفير الألماني لدى ليبيا "أوليفر أوفتش" اليوم الثلاثاء استمرار بلاده في توفير الخبرات التقنية بمجال الإدارة المحلية في ليبيا.

جاء ذلك تعليقا على ورشة عمل عُقِدت مؤخراً حول الإدارة المحلية في ليبيا.

وقال أوفتش، في تغريدة نشرها اليوم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الهدف منها هو تمكين البلديات الليبية من تولي مسئوليات جديدة، مثل التخطيط الحضري وإدارة الموازنة".

وأشار السفير إلى "استمرار ألمانيا في توفير خبراتها التقنية في هذا المجال".

وعُقِدت نهاية أكتوبر الماضي في طرابلس ورشة عمل حول مشروع تنمية القدرات المؤسساتية لــ 16 بلدية ليبية، برعاية وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، "ميلاد الطاهر"، وحضور 16 من عمداء ووكلاء ديوان البلديات التي يستهدفها المشروع، وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

واهتمت الورشة بمشروع تنمية القدرات المؤسسية، وتقديم منهجية فنية لتقييم القدرات، وعملية التطوير المؤسساتي للبلديات الشريكة في مشروع تنمية القدرات المؤسساتية، وتم خلالها سرد أهم التحديات التي تواجه البلديات المستهدفة والبلديات الليبية عموماً، وسير عملها بإمكانياتها المتاحة، مع طرح خيارات منهجية لتنمية مؤسساتها بخلق برامج تدريب للقدرات البشرية فيها.