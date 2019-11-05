 غدا.. أنغام تحيي حفلا بدار الأوبرا - بوابة الشروق
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غدا.. أنغام تحيي حفلا بدار الأوبرا

أنغام
أنغام

نشر فى : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 6:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 6:35 م

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، غدًا الأربعاء، حفلًا للفنانة أنغام وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن مهرجان الموسيقى العربية الـ28 ويقام الحفل في الثامنة مساء.


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