يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، غدًا الأربعاء، حفلًا للفنانة أنغام وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن مهرجان الموسيقى العربية الـ28 ويقام الحفل في الثامنة مساء.