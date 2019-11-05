فوز الروائي الفرنسي جان بول دوبوا بجائزة جونكور الأدبية المرموقة

فاز الروائي والصحفي الفرنسي المخضرم جان بول دوبوا، اليوم الاثنين، بجائزة جونكور الأدبية المرموقة، أعلى الجوائز الأدبية في فرنسا.

وفاز دوبوا 69 عامًا بالجائزة لهذا العام عن آخر رواياته "ليس كل الرجال يعيشون في العالم بنفس الطريقة".

وفي الرواية، يفكر الراوي في الحياة التي عاشها وقادته إلى زنزانة سجن كندي يشاركه فيها عضو من عصابة قائدي الدراجات النارية "هيلز انجلز".

وتقدم جائزة جونكور الأدبية المرموقة كل عام بواسطة أكاديمية جونكور منذ عام 1903 وهي جائزة رمزية تبلغ قيمتها 10 يورو (15ر11 دولار) لكنها يمكن أن تعزز مبيعات روايات الفائز بدرجة كبيرة.