 فوز الروائي الفرنسي جان بول دوبوا بجائزة جونكور الأدبية المرموقة - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 10:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

فوز الروائي الفرنسي جان بول دوبوا بجائزة جونكور الأدبية المرموقة

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 10:08 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 10:08 ص

فاز الروائي والصحفي الفرنسي المخضرم جان بول دوبوا، اليوم الاثنين، بجائزة جونكور الأدبية المرموقة، أعلى الجوائز الأدبية في فرنسا.

وفاز دوبوا 69 عامًا بالجائزة لهذا العام عن آخر رواياته "ليس كل الرجال يعيشون في العالم بنفس الطريقة".

وفي الرواية، يفكر الراوي في الحياة التي عاشها وقادته إلى زنزانة سجن كندي يشاركه فيها عضو من عصابة قائدي الدراجات النارية "هيلز انجلز".

وتقدم جائزة جونكور الأدبية المرموقة كل عام بواسطة أكاديمية جونكور منذ عام 1903 وهي جائزة رمزية تبلغ قيمتها 10 يورو (15ر11 دولار) لكنها يمكن أن تعزز مبيعات روايات الفائز بدرجة كبيرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك