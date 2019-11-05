هيئة الانتخابات في تونس تعلن النتائج النهائية للتشريعية بعد غد الخميس

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قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، إنها ستعلن بعد غد الخميس النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ما يمهد لتحديد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد.

وأوضحت الهيئة أنها ستعلن النتائج النهائية بعد أن تكون المحكمة الإدارية قد فصلت في كافة الطعون غدا الاربعاء ليتم نشر النتائج بعد ذلك بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) ومراسلة البرلمان المتخلي.

ويتوقع أن يحدد البرلمان الجديد جلسته الأولى خلال أيام.

وحتى الآن لم يكن للطعون التي تقدمت بها الأحزاب أثرا على النتائج الأولية التي أعلنت عنها الهيئة في أكتوبر الماضي.

ومع الإعلان عن النتائج النهائية بعد غد الخميس يبدأ العد الرسمي لمهلة تكوين حكومة جديدة التي سيقودها الحزب الفائز حركة النهضة الإسلامية، وهي مهلة محددة بشهر تمدد لمرة واحدة.

وبدأ الحزب الذي تحصل على أغلبية طفيفة بالفعل في مفاوضات لتكوين حكومة ائتلافية.

وإذا ما فشل الحزب في تحقيق الأغلبية المطلقة مع حلفائه في البرلمان خلال المهلة المحددة فإن الدستور يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين الشخصية الأقدر لتكوين حكومة جديدة خلال شهرين اضافيين، وبعد انقضائها دون نتائج يحق للرئيس حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.