رئيسة مدينة منيا القمح تروي تفاصيل ضبط طلاب وطالبات يدخنون الشيشة

علقت منال الغندور، رئيسة مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، على ضبطها لمجموعة من الطلاب والطالبات يدخنون «الشيشة» بأحد المقاهي خلال ساعات الدوام المدرسي، أمس الأحد، قائلة: «حاجة تزعل لإننا كمصريين لينا عادتنا وتقاليدنا، لكن إننا نقلد تقليد أعمى لأي دولة!».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن الواقعة بدأت أثناء تواجدها في إحدى حملات إزالة لقاعات مخالفة، ثم فوجئت بـ«منظر مش كويس»، على حد تعبيرها.

وأوضحت أنها توقفت داخل المقهى لمدة عشر دقائق، ثم أحضرت المسؤول عن الكافيه واستدعت مأمور المركز، الذي قام بإرسال ضابط ومجموعة من أمناء الشرطة لجمع الطلاب، مشيرة إلى أن أعمار الفتيات تراوحت بين 12 و13 عامًا وأعمار الصبية ما بين 15 و16 عامًا.

وأردفت: «استثارني الوضع إني مينفعش أسكت عليه كمسؤولة وتنفيذية في البلد وكأم، ومقبلش إني أسكت على الوضع ده»، لافتة إلى قيامها بمصادرة هواتف الطلبة والبيانات الخاصة بهم، واصطحابهم إلى مجلس المدينة لإخطار أولياء الأمر بضرورة متابعة الأولاد بعد خروجهم من المنزل كنوع من أنواع الرقابة لتحقيق التكاتف بين التنفيذيين وأولياء الأمور.

ولفتت إلى قيامها بإصدار قرار لغلق الكافيه، وتشميعه التاسعة صباحًا اليوم، مشيرة إلى وجود مجموعة من الإجراءات القانونية للتعامل مع الكافيه باعتباره بؤرة لجمع الأطفال في سن الحدث، موجودين بمكان غير الأوقات المعتادة.

وأشارت إلى أنها ستقوم بمتابعة المدارس بوجود يومية غياب أثناء الصباح وفترة ما بعد الظهر، ومتابعة كافة المقاهي وقيامها بإصدار قرار بغلق المقهى وتسليم الأولاد – باعتبارهم أحداث – لأولياء الأمور بمحضر رسمي، في حالة تكرار الواقعة ردعًا للجميع.