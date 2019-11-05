سفير سويسرا بالقاهرة يشيد بملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

أرسل "بول جارنييه"، السفير السويسري بالقاهرة، خطابا رسميا موجها للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه خلاله الشكر لمحافظ جنوب سيناء لدعوته لملتقي سانت كاترين لتسامح الأديان الذي عقد بمدينة سانت كاترين في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019.

وذكر السفير السويسرى في الخطاب "أنه قضى أوقاتا رائعة بمدينة سانت كاترين"، موجها الشكر لمنظمي الملتقى،وحسن الاستقبال والضيافة والتأمين الجيد.

وكان ملتقى سانت كاترين قد عقد في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019 في نسخته الخامسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور وزراء و40 سفيرا، بالإضافة للوفود ممثلي الطوائف الدينية المختلفة ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بعد أن حقق نجاحا باهرا أشاد به العالم أجمع.