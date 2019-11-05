أمريكا تخطر الأمم المتحدة رسميا بانسحابها من اتفاق باريس للمناخ

أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا الامم المتحدة بانسحابها من اتفاق باريس المعني بالمناخ.

وقالت الأمم المتحدة، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أرسل أمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن انسحابها من الاتفاقية.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن هذه الرسالة تعد إخطارا من الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها من اتفاق باريس. وفقا للفقرة 2 من المادة 28 من اتفاق باريس، وبهذا يصبح انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس ساري المفعول عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي إشعار الانسحاب.