 أمريكا تخطر الأمم المتحدة رسميا بانسحابها من اتفاق باريس للمناخ - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 10:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

أمريكا تخطر الأمم المتحدة رسميا بانسحابها من اتفاق باريس للمناخ

واس
نشر فى : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 9:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 9:49 م

أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا الامم المتحدة بانسحابها من اتفاق باريس المعني بالمناخ.

وقالت الأمم المتحدة، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أرسل أمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن انسحابها من الاتفاقية.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن هذه الرسالة تعد إخطارا من الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها من اتفاق باريس. وفقا للفقرة 2 من المادة 28 من اتفاق باريس، وبهذا يصبح انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس ساري المفعول عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي إشعار الانسحاب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك