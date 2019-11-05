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ضبط 1023 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

محمد نصار
نشر فى : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 10:02 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 10:02 ص

شنت مباحث المرور بمحافظة كفر الشيخ، أمس، حملة مرورية مكبرة بمدينة كفر الشيخ بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1023 مخالفة متنوعة منها عدم وجود طفاية الحريق بالسيارة أثناء القيادة، وعدم وجود حزام الأمان بالسيارة أثناء القيادة، والسرعة الزائدة للسيارة أثناء القيادة، واستخدام الموبايل أثناء القيادة، والقيادة بالطريق المخالف، وانتظار السيارات بطرق وأماكن مخالفة للانتظار، وانتهاء رخصة القيادة للسيارة وغيرها من المخالفات المرورية المختلفة.

وضبط 2 توك توك غير مرخص، و3 موتوسيكل بدون لوحات معدنية، وتحرير محاضر بالمضبوطات والتحفظ عليها.


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