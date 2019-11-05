ميركيل تهنئ رئيس الوزراء الروماني الجديد

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هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الروماني الجديد لودفز أوربان بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وقالت ميركيل - في برقية بعثت بها إلى أوربان - "إن ألمانيا ترحب دوما برومانيا كشريك موثوق به في الاتحاد الأوروبي"..مشيدة بالعلاقات الثنائية بين رومانيا وألمانيا اللتين تتمتعان بتعاون وثيق في إطار الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وأعربت المستشارة الألمانية عن تمنياتها بالتوفيق لرئيس وزراء رومانيا في منصبه الجديد من أجل القيام بمهامه السياسية والأوروبية لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون..مبدية تطلعها للقائه قريبا.