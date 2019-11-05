أكدت الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء توقيف شقيقة الزعيم السابق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وكتب فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، على موقع تويتر، : «إلقاء القبض على شقيقة البغدادي هو دليل آخر على نجاح عملياتنا لمكافحة الإرهاب»، دون المزيد من التفاصيل ودون ذكر المكان الذي تم فيه إلقاء القبض عليها.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بأنه رصد عملية مداهمة نفذتها قوات تركية لأحد المخيمات قرب مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي مساء أمس، وأن القوات "اعتقلت شقيقة البغدادي، برفقة زوجها وزوجة ابنها وأحفادها المؤلفين من خمسة أطفال، بالإضافة لاعتقال أربعة أشخاص عراقيين، لم يعرف حتى فيما إذا كانوا ينتمون للتنظيم أم لا".

ولفت المرصد إلى أن "شقيقة البغدادي متواجدة بالمخيم هذا منذ فترة والمخابرات التركية تعلم بوجودها هناك".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تمكنت من قتل البغدادي في غارة استهدفت مخبأه بمحافظة إدلب شمال غربي سورية الشهر الماضي.

وأقر التنظيم الأسبوع الماضي بمقتل البغدادي ودعا أتباعه إلى إعلان الولاء للزعيم الجديد للتنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.