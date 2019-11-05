توقيع الكشف على 23854 مريضًا بمستشفى طور سيناء خلال أكتوبر

ذكرت مديرية الصحة بجنوب سيناء، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 23 ألفًا و854 مريضًا بمستشفى طور سيناء العام، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت المديرية - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه قد تم توقيع الكشف الطبي وإجراء كافة الفحوصات على 19 ألفًا و454 حالة مرضية وصرف العلاج اللازم لهم بقسم العيادات الخارجية، موضحًا أنه تم استقبال 4 آلاف و370 حالة طارئة وتقديم كافة الخدمات الطبية العاجلة والطارئة تجاههم بقسم الاستقبال والطوارئ.

وأشارت إلى أنه تم عمل اللازم نحو إجراء 196 عملية مختلفة بقسم العمليات ما بين جراحات كبرى ذات مهارة ومتوسطة وصغرى، كما تم استقبال 30 مريضًا بقسم الكلى الصناعي وعمل اللازم تجاههم، وإجراء 337 جلسة غسيل كلوي لهم، فيما استقبل القسم الداخلي 505 مرضى.

ولفتت إلى أنه تم إجراء الفحص المعملي لـ5 آلاف و632 حالة مرضية مختلفة، حيث تم الفحص الكيميائي لـ2696 مريضًا وإجراء فحوص الدم لـ2569 حالة مرضية مختلفة والفحص الميكروسكوبي لـ367 حالة مختلفة، كما تم استقبال 2167 حالة مختلفة بقسم الأشعة، وإجراء 1059 أشعة عادية، و218 أشعة مقطعية، و151 أشعة رنين مغناطيسي، و634 أشعة تلفزيونية، و54 أشعة دوبلر و51 أشعة إيكو.