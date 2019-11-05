مون جيه: اجتماعي الأخير مع آبي قد يكون بداية لإصلاح علاقات البلدين

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع الاخير الذي عقده مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يمكن أن يكون بداية لحوار لإصلاح العلاقات المتعثرة بين بلديهما.

وأفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن مون أجرى محادثة استمرت لـ11 دقيقة مع آبي أمس الاثنين، قبل انعقاد قمة "دول رابطة جنوب شرق آسيا" (آسيان) زائد الدول الثلاث، في بانكوك، وهي أول محادثات ثنائية تجمع بينهما منذ أكثر من عام، وسط توتر العلاقات بين البلدين.

وقال مون على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به قبل مغادرته تايلاند مختتما جدول أعماله في اجتماعات القمة المتعلقة بالآسيان: "عقدت اجتماعا ذي معنى مع آبي، يمكن أن يكون نقطة انطلاق للحوار".

ووصف المكتب الرئاسي هذا الاجتماع بأنه محادثات وجها لوجه، وليس قمة رسمية.

ولكن مون وآبي اتفقا على حل القضايا المعلقة من خلال الحوار، أثناء الاجتماع الذي عقد في أجواء "ودية للغاية وجدية"، وفقا لما قالته المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كو مين-جونج.