أكد وليد سليمان لاعب الأهلي أن لاعبي الأحمر في حاجة كبيرة لوجود الجماهير خلال المباريات المقبلة بشكل عاجل.

وقال وليد سليمان في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة ناديه الرسمية: "غياب الجماهير دفع المنافسين للتجرؤ علينا، كنا في السابق نستغل ضغط الجماهير في حسم المباريات مبكرا والتسجيل في أول ربع ساعة".

وتابع: "نفتقد جماهيرنا بشدة ونرغب أن تسمح الظروف بعودتهم الفترة المقبلة. ضغط الجمهور لا يمثل لنا أزمة بالعكس فهو أمر إيجابي".

وأضاف: "نتمنى الفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، كان لي الشرف التواجد مع الجيل الذهبي الذي توج بهذا اللقب من قبل لكن الجيل الحالي واللاعبين الجدد بحاجة شديدة له لأنه سيكون فارقا بشكل كبير".

وواصل: "لم نكن في يومنا عندما خسرنا بخماسية من صن داونز بالنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وهذا الأمر يحدث للفرق الكبيرة والمنتخبات أيضا لكن على فترات زمنية متباعدة ولا يتكرر كثيرا، واتمنى مقابلة هذا الفريق مجددًا".