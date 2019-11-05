أكثر من 11 ألف عالم مناخ يعلنون حالة طوارئ مناخية

أعلن أكثر من 11 ألف عالم من 153 دولة حالة طوارئ مناخية يمكن أن تجلب "معاناة لا حدود لها" إذا لم يتم اتخاذ إجراء بشكل عاجل للحفاظ على الغلاف الحيوي للأرض.

وقال الموقعون في بحث نشر في مجلة العلوم البيولوجية "بيوساينس" اليوم الثلاثاء إن "العلماء لديهم التزام أخلاقي لتحذير البشرية بوضوح من أي خطر وجودي كبير".

وذكر تحالف العلماء، الذي يقوده ويليام ريبل وكريستوفر وولف من جامعة ولاية اوريجون "على الرغم من مرور 40 عامًا من المفاوضات الخاصة بالمناخ في العالم، وباستثناءات قليلة، قمنا بشكل عام بالأعمال التجارية كالمعتاد وفشلنا بدرجة كبيرة في علاج هذه الأزمة".

وتابع التحالف "لقد وصلت أزمة المناخ إلينا وهي تتقدم بسرعة أكبر مما توقع العلماء".

واقترح الموقعون ست خطوات تقلل من التأثيرات السلبية لتغير المناخ وهي استبدال الوقود الأحفوري بمصادر طاقة متجددة قليلة الكربون وخفض انبعاثات الملوثات مثل غاز الميثان وحماية الأنظمة البيئية بالأرض وتناول الأطعمة القائمة على الزراعة والقليل من المنتجات الحيوانية وإنشاء اقتصاد خالي من الكربون وتثبيت تعداد السكان.