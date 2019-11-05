أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، أن جدول الدوري الممتاز منضبط ولم يتم إجراء أي تعديلات عليه سوى في لقاء القمة فقط.
وأوضح "الجنايني" في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة العربية الحدث، مساء أمس الإثنين: أنه يعمل حاليًا على التعاقد مع شركة لديها -أعلى تكنولوجيا- لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، على حد وصفه.
وقال رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة: "الجماهير عادت للمدرجات بالفعل في أكثر من مباراة وأي لقاء أقيم بدون جمهور كان بتعليمات أمنية وهناك أمور لا نستطيع النقاش فيها"
وأضاف: "الجمهور عاد بالفعل وحدث ذلك في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز وفي لقاء القمة الذي أقيم بحضورهم للمرة الأولى منذ عام 2011".
وأوضح: "نحن نريد في اتحاد الكرة عودة الجمهور والأندية كذلك لكن أحيانا يكون الأمر صعب وهذا شيء خارج عن إرادتنا".
وتابع: "أتمنى أن يكون حضورهم لمباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 جيد مثلما كان في كأس أمم إفريقيا الصيف الماضي".
وأكمل: "نتعاقد حاليا مع أعلى تكنولوجيا لتقنية حكم الفيديو في العالم والإعلان عنها خلال أيام وتطبيقها مع بداية الدور الثاني".
وأضاف: "جدول الدوري منضبط ولم يحدث أي تعديل عليه ولم نؤجل سوى مباراة القمة ولم نستمع لأي مطالب بتعديل مواعيد المباريات".
وأشار: "أعد بإذاعة مباريات الدوري بذات جودة كأس أمم إفريقيا وهذا توجه من الدولة وليس اتحاد الكرة، التعاقد تم وكل شيء يسير بشكل جيد".
واستكمل: "نحن ندرس كل الذين سبقونا ونسأل أنفسنا لماذا لا نفعل مثلهم؟ سنحاول فعل كل شيء جيد".
واختتم: "أنا مصري زملكاوي لكني أستطيع فصل انتمائي عن مسئولياتي في اتحاد الكرة، وحاسبوني لو اتخذت قرارا ينحاز للزمالك على حساب أحد".