أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، أن جدول الدوري الممتاز منضبط ولم يتم إجراء أي تعديلات عليه سوى في لقاء القمة فقط.

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، أن جدول الدوري الممتاز منضبط ولم يتم إجراء أي تعديلات عليه سوى في لقاء القمة فقط.

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، أن جدول الدوري الممتاز منضبط ولم يتم إجراء أي تعديلات عليه سوى في لقاء القمة فقط.

وأوضح "الجنايني" في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة العربية الحدث، مساء أمس الإثنين: أنه يعمل حاليًا على التعاقد مع شركة لديها -أعلى تكنولوجيا- لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، على حد وصفه.

وأوضح "الجنايني" في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة العربية الحدث، مساء أمس الإثنين: أنه يعمل حاليًا على التعاقد مع شركة لديها -أعلى تكنولوجيا- لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، على حد وصفه.

وأوضح "الجنايني" في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة العربية الحدث، مساء أمس الإثنين: أنه يعمل حاليًا على التعاقد مع شركة لديها -أعلى تكنولوجيا- لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، على حد وصفه.

وقال رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة: "الجماهير عادت للمدرجات بالفعل في أكثر من مباراة وأي لقاء أقيم بدون جمهور كان بتعليمات أمنية وهناك أمور لا نستطيع النقاش فيها"

وأضاف: "الجمهور عاد بالفعل وحدث ذلك في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز وفي لقاء القمة الذي أقيم بحضورهم للمرة الأولى منذ عام 2011".