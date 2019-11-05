 إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية تعلن مقتل 3 إرهابيين بهم في تبادل لإطلاق النار - بوابة الشروق
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إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية تعلن مقتل 3 إرهابيين بهم في تبادل لإطلاق النار

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 1:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 1:35 م

أعلن متحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية، مقتل ثلاثة إرهابيين مشتبه بهم اليوم الثلاثاء، خلال تبادل لإطلاق النار مع أفراد في إدارة مكافحة الإرهاب بمنطقة كويتا في شمال غرب البلاد.

وأفادت صحيفة "دون" الاخبارية الباكستانية، بأن تبادل إطلاق النار وقع في وقت مبكر من صباح اليوم في قرية "جابارج"، بعد أن استمرت مركبة مشتبه بها في السير، بعد أن طلب منها أفراد من إدارة مكافحة الإرهاب التوقف.

وقال مسؤولو الأمن إنهم عثروا أيضا على أسلحة ومتفجرات، كانت بحوزة الإرهابيين المشتبه بهم.

وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته لمحطة "دون" التلفزيونية إن المسلحين المزعومين يحملون الجنسية الأفغانية، وكانوا متورطين في أنشطة إرهابية ببلدة كوتشلاك في كويتا.

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