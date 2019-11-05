مساعد وزير الداخلية الأسبق: غرامة عدم وضع الملصق الإلكتروني على السيارات من 500 إلى 1000 جنيه

نفى صلاح عبد الوهاب، مساعد وزير الداخلية الأسبق لإدارة المرور، ما تداوله البعض بشأن وصول غرامة عدم وضع الملصق الإلكتروني على السيارات، لتطبيق منظومة إلكترونية شاملة، إلى 4000 جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، أن الغرامة وفقًا لفقرة (26) من المادة (78) من القانون، في حالة عدم وضع الملصق أو إتلافه أو التأشير عليه بعدم الصلاحية، تشمل خصمًا بمقدار ثلاث نقاط من رخصة القيادة، إضافة إلى فرض غرامة من 500 إلى 1000 جنيه، لافتًا إلى كونها إحدى المخالفات التي يجوز التصالح فيها.

وأوضح أن الملصق سيعمل على تقديم الخدمة للمواطن بعدم إيقافه بأي كمين ومتابعة سيارته في حالة السرقة، إضافة إلى مساهمته في حل الكثافات المرورية بالطرق بأسلوب علمي يتم فيها حصر السيارات وأماكن تواجدها وتحديد الطرق البديلة.