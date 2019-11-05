فرنسا تعتزم زيادة حصص تصاريح عمل العمال الأجانب

قالت وزيرة العمل الفرنسية موريل بينيكود اليوم الثلاثاء إن فرنسا تعتزم وضع نظام حصص، على أساس المناطق والمهن ، لاصدار تصاريح عمل للمواطنين الذين لا يحملون جنسية أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي

وجاء الإعلان في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى وضع مزيد من التركيز على قضية الهجرة. وكان نهج الرئيس قد تسبب في حالة من عدم الارتياح في الجناح اليساري من حزبه الوسطى.

إلا أن بينيكود قالت لإذاعة "ار ام سي" إنها لا تعتقد أنه سيكون هناك "تغير كبير في أعداد" تصاريح العمل التي سيتم اصدارها وفقا للنظام الجديد، وأشارت إلى رقم سنوي يبلغ 33 ألف تصريح لوظائف خالية.

وتحتفظ فرنسا بالفعل بقوائم إقليمية للمهن المطلوبة. ويمكن لأصحاب العمل في أي منطقة السعي للحصول على تصاريح عمل لأجانب في تلك المهن بدون محاولة ملء الوظائف الشاغرة محليا.