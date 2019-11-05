بريستول توافق على فرض أول حظر بريطاني موسع على سيارات الديزل

تستعد مدينة بريستول الواقعة جنوب غربي بريطانيا لفرض أول حظر واسع النطاق لبريطانيا على استخدام سيارات الديزل، إذا وافقت حكومتها على خطة للهواء النظيف، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الثلاثاء.

ونقلت بلومبرج عن بلدية المدينة القول إنها تريد أن تكون بريستول "أول مدينة في المملكة المتحدة تتخذ الخطوة الجريئة المتمثلة في فرض حظر استخدام الديزل داخل منطقة صغيرة لجميع المركبات المملوكة ملكية خاصة."

وقالت أيضا إنها ستحدد منطقة فرض رسوم على "المركبات التجارية غير المتوافقة مثل الحافلات وسيارات الأجرة والمركبات الثقيلة وسيارات الدفع الرباعي"، في إشارة إلى مركبات البضائع الثقيلة والكبيرة.

وسيتم تطبيق الحظر، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أوائل عام 2021، من الساعة 7 صباحًا حتى 3 مساءً في المنطقة المركزية، وسيكون مصحوبًا بخطة لتخريد السيارة.

وقال رئيس البلدية مارفن ريس إن بريستول ومدن أخرى مطالبة باستحداث خطط جديدة للهواء النقي بموجب القوانين البريطانية والأوروبية.