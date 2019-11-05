تحرير 259 شخصا من مركز احتجاز غير قانوني بجنوب غرب نيجيريا

حررت الشرطة النيجيرية 259 شخصا من مركز احتجاز غير قانوني يقع في مسجد بمدينة "إبادان" بجنوب غرب نيجيريا، حيث كانوا يعيشون في عبودية.

وقال فادي أولوجبينجا المتحدث الرسمي باسم شرطة ولاية "أويو" - في تصريح أورده راديو (فرنسا الدولي) اليوم الثلاثاء - "إن رجال الشرطة التابعين لولاية "أويو"، وعاصمتها "إبادان"، اقتحموا المسجد في حي "أوجو" وقاموا بإطلاق سراح المحتجزين فيه من الرجال والنساء والأطفال".

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا من شاب يبلغ من العمر 17 عاما، حيث أفاد بأنه هرب من مكان مماثل في "إبادان"، وأكد أن الضحايا تعرضوا لسوء معاملة وسوء تغذية وعوملوا كعبيد.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها تصرفات من هذا النوع في تلك المراكز، وخاصة في شمال البلاد، وعادة ما يتم إرسال الشباب من قبل آبائهم إلى تلك المراكز لتعديل سلوكهم أو للإقلاع عن عادات ضارة، مثل تعاطي المخدرات.

يشار إلى أنه في نهاية شهر سبتمبر الماضي تم تحرير نحو 300 ضحية من مركز يقع في ولاية "كادونا" الشمالية، حيث كان يتم تقييدهم بسلاسل من أقدامهم وتعرضوا لسوء معاملة وتعذيب.