«الرقابة المالية» تصدر خلال شهر دليلا للسندات الخضراء بعد تلقيها استفسارات عديدة

الهيئة تخفض رسوم الخدمات والفحص على مصدرى السندات 50%

تستعد هيئة الرقابة المالية لإصدار دليل لاصدار السندات الخضراء خلال شهر، تسهيلا على المستثمرين، بعدما تلقت كثيرا من الاستفسارات عن هذا الامر، بحسب مصدر مسئول فى الهيئة.

وقد أعلنت الهيئة، اليوم، عن موافقة مجلس الإدارة، فى اجتماعه الأخير، على خفض رسوم الفحص والخدمات لمصدرى السندات الخضراء بنسبة 50%.

وأضاف المصدر، الذى فضّل عدم ذكر اسمه، أن تعديلات قانون سوق المال، وضعت بندا يخص إصدار السندات الخضراء، ووضعت قائمة من مراقبى البيئة الدوليين المستقلين، يجب أن يلجأ لأحد أعضائها، المستثمر الذى يرغب فى طرح سندات خضراء لتمويل مشروعه، ليحدد ما إذا كان هذا المشروع متوافقا مع البيئة وأهداف التنمية المستدامة من عدمه. وقال إنه بهذا التقرير يستطيع المستثمر طرح السندات الخضراء، مشيرا إلى أن المراقب الدولى يصدر فيما بعد تقريرا دوريا يوضح فيه مدى استمرار التزام مصدر السند بالمعايير.

«غالبا من يشترى تلك السندات من مؤسسات دولية مثل البنك الاوروبى للتنمية والاعمار» أضاف المصدر.

ووفقا لبيان الهيئة، اليوم، ستكون الرسوم بعد الخفض، نصفا فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام وربعا فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب الخاص، بدلا من واحد فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام، ونصفا فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب الخاص فى خطوة لتحفيز تفعيل وتشجيع المؤسسات والشركات على اصدار السندات الخضراء.

قال رئيس الهيئة، دكتور محمد عمران، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار استكمال منظومة إصدار السندات الخضراء فى مصر، وتشجيع ودمج سياسات الاقتصاد الأخضر والمستدام داخل القطاع المالى غير المصرفى، سبقها فى نهاية اغسطس من العام الجارى صدور قرار من مجلس الإدارة بتحديد قائمة مراقبى البيئة الدوليين المستقلين والتى يمكن للجهات الراغبة فى اصدار السندات الخضراء الاختيار من بينها بهدف تفعيل إصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصرى.

أوضح رئيس الهيئة أن السندات الخضراء تعتبر إحدى أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتى تستخدم حصيلتها فى مشاريع صديقة للبيئة ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية وتهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التى تساهم فى ارتفاع حرارة الأرض. ومن المشروعات الخضراء التى تستهدفها السندات الخضراء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة، ومشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، ومشروعات المبانى الخضراء ومشروعات النقل النظيفة مثل وسائل النقل والكهرباء.