الأهلي يتخطى الزمالك في قمة السلة ويصل إلى ربع نهائي الكأس

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فاز الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي على غريمه الزمالك بنتيجة ٩٢/٨٠ ليتخطى عقبة هامة في طريقه لاستعادة لقب الكأس الغائب عن خزائن الفريق منذ عامين.

وسيطر لاعبو الأهلي على مجريات المباراة بكاملها وحافظوا على التقدم معظم أحداث المباراة.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة ٢٣/١٨ قبل أن يتسع الفارق في الربع الثاني لينتهي بنتيجة ٤٣/٣٣ وسط تألق إيهاب أمين والأنريكي اليكس يونج.

الفترة الثالثة شهدت توقف المباراة مرتين يسبب اعتراض عصام عبد الحميد مدرب الزمالك على التحكيم في المرة الأولى حين كانت النتيجة تشير لتقدم الأهلي ٥٧/٤١.

استأنف اللعب بعد توقف أكثر من ١٠ دقائق عاد بعدها الزمالك لتقليص الفارق وسط تألق المحترف الأمريكي والكر الأعلى تسجيلا للنقاط من جانب الكتيبة البيضاء ليضيق الفارق إلى ٤ نقاط فقط قبل أن تتوقف المباراة مرة ثانية بسبب اعتراض مسئولي الزمالك على ابتحكيم.

وانتهى هذا الربع الثالث بتقدم الأهلي ٦٢/٥٨.

اعترض مسئولو الزمالك على حضور الجمهور من جديد لتتوقف المباراة مرة ثالثة مع بداية الربع الأخير.

ووسع الأهلي الفارق من جديد وسط توهج المتألق إيهاب أمين القادم من دوري الجامعات الأمريكي لتنتهي أحداث الفترة الرابعة والمباراة بفوز الأهلي ٩٢/٨٠.

وبذلك الفوز يتأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس مصر في انتظار منافسه القادم.