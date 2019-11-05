رونالدو يدعم «جوميز» عقب إصابته الخطيرة أمام توتنهام

بعث البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو نجم هجوم فريق يوفنتوس الإيطالي رسالة دعم مؤثرة لمواطنه آندريه جوميز لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي بعد الإصابة البالغة التي تعرض لها أول أمس الأحد.

وكان إيفرتون قد ذكر بي بيان له أن جوميز يعاني من كسر في كاحل قدمه اليمنى تعرض له قبل انتهاء مباراة «التوفيز» وتوتنهام بـ 10 دقائق أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة 11 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البرييمرليج».

وتعرض جوميز للإصابة المروعة بعد تدخل عنيف عليه من قبل الكوري الجنوبي هيونج مين-سون جناح «السبيرز».

وأكد بيان إيفرتون: «أندريه جوميز سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته في كاحل قدمه اليمنى في مباراة توتنهام»، مشيرا إلى أن العملية ستجري اليوم الاثنين.

وأكد البيان الصادر ظهر اليوم الإثنين، أن صاحب الـ 26 عام يخضع لعملية جراحية ناجحة، ومن المتوقع أن يشهد تعافيا كاملا.

وسارع الكثير من المشجعين واللاعبين إلى إرسال رسال دعم للاعب، من بينهم رونالدو الذي زامل جوميز في منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، وجاءت رسالة رونالدو على النحو التالي: «أتمنى لك شفاءً عاجلًا».

وكان ماركو سيلفا المدير الفني لفريق إيفرتون قد وجه هو الآخر رسالة دعم إلى لاعب الوسط وذلك في التصريحات التي أعقبت مباراة أمس مع توتنهام. ونقلت صحيفة «ذا ميرور» الإنجليزية عن سيلفا قوله: «جوميز سيحصل على كافة أشكال الدعم الذي يحتاجه، وأنا متأكد بنسبة 100% من أنه سيصبح لاعبا أقوى وأفضل من حيث العنوان».