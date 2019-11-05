وزيرة السياحة تبحث مع نظيرتها البلغارية التعاون المشترك

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم الثلاثاء مع نظيرتها البلغارية السيدة نيكولينا انجلكوفا دفع التعاون المشترك في مجال السياحة المتنامي في مصر.

وأكدت المشاط خلال مشاركتها في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 التي تنعقد خلال الفتـرة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري على عمق العلاقات التي تربط البلدين، وحرص قطاع السياحة على إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع الدول والمؤسسات الدولية، الذي يعد أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسي في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.

وناقش الجانبان تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقعيها في مايو الماضي، والرامية إلى تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والشاطئية وسياحة المهرجانات وسياحة الطعام (الطهي) وغيرها من الأنماط السياحية.

وفى نهاية الاجتماع تبادل الوزيرتين الهدايا التذكارية، وتم الاتفاق على قيام وزيرة السياحة البلغارية بزيارة مصر خلال الأيام المقبلة على رأس وفد من القطاع الخاص البلغاري للعمل على تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانين، ومناقشة سبل الترويج السياحي لمصر داخل بلغاريا لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة.