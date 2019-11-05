ملتقى دولي بالجزائر حول أثر استعمال الطائرات بدون طيار على الأمن الجوي

افتتح بالنادي الوطني للجيش الجزائري ببني مسوس بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، ملتقى متعدد الجنسيات حول "أثر استعمال الطائرات بدون طيار على الأمن الجوي".

وذكر وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم - "إن الملتقى، الذي سيستمر يومين ينظمه الجيش الجزائري ممثلا في قيادة قوات الدفاع الجوي، يأتي في إطار تنفيذ برنامج أنشطة التعاون العسكري المتعدد الأطراف لمبادرة (5+5 دفاع لسنة 2019)، المعتمد من قبل وزراء دفاع الدول الأعضاء في المبادرة".

وشارك في الملتقى ممثلون عن البلدان الأعضاء في المبادرة، بالإضافة إلى ممثلين عن قيادات القوات البرية والجوية والبحرية وقيادة الدرك الوطني بالجزائر، مع ممثلين عن السلطات المدنية المعنية، مثل مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية والمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية بوزارة الأشغال العمومية والنقل.

ويهدف الملتقى إلى تبادل المعارف والخبرات بين مختلف أعضاء المبادرة في مجال السلامة الجوية، ويشمل محاضرات ومداخلات لمحاضرين عسكريين ومدنيين، تتمحور حول (الرهانات الأمنية للطائرات بدون طيار، والتحديات القانونية التي تواجه الحركة الجوية، والتهديدات التي تمثلها على سلامة الطيران المدني وعلى منشآت المطارات، بالإضافة إلى دراسة الحلول التقنية لمجابهة المخاطر الناجمة عن استعمال هذا النوع من الطائرات).