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حررت مدرسة بمدينة جرونبرج، بولاية هيسن، جنوب ألمانيا، محضرًا ضد 3 من تلاميذها متهمة إياهم بأنهم أنشدوا أثناء عودتهم من زيارة لأحد معسكرات الاعتقال النازية السابقة، أغاني معادية للسامية.

وقال متحدث باسم الشرطة بمدينة جيسن بالولاية، اليوم الاثنين، إن الشرطة تحقق ضد التلاميذ الثلاثة بتهمة التحريض.

وأعلنت مدينة جيسن في بيان لها دعمها إدارة المدرسة في دعواها، وقالت إنه وفي ضوء حقيقة أن هناك اشتباها بارتكاب التلاميذ تهمة التحريض فإن المدرسة اتخذت الإجراء الصحيح ضدهم.

وقال ألكسندر لورتس، وزير الثقافة بولاية هيسن: "الأغاني والإهانات المحرضة ليست جُنحا بسيطة، لابد أن يرى الناشئة بشكل واضح أننا لا نسكت على شيء مثل هذا في مجتمعنا".

وذكرت بلدية مدينة جيسن أن مدرسة تيو كوخ كرمت أكثر من مرة بسبب إجراءاتها الرامية لمنع التطرف. وتتبنى المدرسة مشروعا يستمر أربعة أشهر في الصف التاسع يتناول جرائم النازية.

وقال مجلس المدينة إن الواقعة توضح مدى أهمية المبادرات الواجب اتخاذها ضد معاداة الغرباء والتمييز والعنف.