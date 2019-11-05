بومبيو يدين انتهاكات بكين ضد نشطاء الويغور خارج الصين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على بكين وقف انتهاكاتها ضد نشطاء من الويغور خارج الصين، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة لديها قلق عميق بشأن تقارير متعددة حول تنفيذ الحكومة الصينية انتهاكات واعتقال وحجز تعسفي ضد أفراد عائلات نشطاء مسلمي الويغور والناجين من معسكرات الاعتقال الإداري في شينجيانج الذين نشروا قصصهم علنا.

وقال بومبيو في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية إنه في بعض الحالات، تحدث مثل تلك الانتهاكات بعد وقت قصير من لقاء النشطاء مع مسؤولين رفيعي المستوى بالخارجية الأمريكية.

وقال إنني بالنيابة عن وزارة الخارجية الأمريكية، أعرب عن مواساتنا الصادقة لأولئك الشجعان وأسرهم والذي تأثروا بشكل مباشر من حملة القمع التي يشنها الحزب الشيوعي الصيني، من بينهم فركات جودت وألفريد إركين وزمرات داوت.

وتابع إننا ندعو بكين مجددا لوقف الانتهاكات ضد الويغور الذين يعيشون خارج الصين، وإطلاق سراح أولئك الذين اعتقلوا تعسفيا، والسماح لعائلاتهم بالتواصل بحرية بدون أي انعكاسات.