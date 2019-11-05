تامر أمين: السيسي ينتهج الصراحة المطلقة في كل أحاديثه

علق الإعلامي تامر أمين، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات التنموية الجديدة في السويس وجنوب سيناء، صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الرئيس ينتهج الصراحة المطلقة في أحاديثه.

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الثلاثاء: "الرئيس النهارده قال جملة أنا في منتهى السعادة بيها، والحقيقة ده نهج الرئيس بيتبعه، وأنا معجب بيه كنهج، وهي فكرة الصراحة المطلقة، عشان كده بقول إنه نهج ومش حاجة جديدة على الرئيس السيسي".

وتابع أن الرئيس السيسي كان صريحًا للغاية عند حديثه مع المصريين قبيل توليه المسؤولية، مضيفًا: "قبل ما يبقى رئيس ومسؤول كان بيقول يا جماعة لو مسكت البلد هتتعبوا معايا الوضع صعب، ومش هننام، وهنضحي ونعاني، وأنا بحب الأسلوب ده في خطاب المسؤولين للجماهير".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات التنموية الجديدة في السويس وجنوب سيناء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.