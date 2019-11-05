الدوائر تعود لطرة للحكم في القضايا المحجوزة فقط.. وشيرين فهمي يعلن توزيع القضايا الأخرى خلال أيام



تسلم المستشار محمد شيرين فهمي، بصفته رئيس مأمورية محكمة استئناف القاهرة بطرة، أوراق وملفات القضايا التى كانت تنظرها دوائر الإرهاب الأربعة التي صدر قرار بحلها مؤخرًا.

وكشف مصدر قضائي عن أن المستشار شيرين فهمي سيعلن خلال أيام عن توزيع القضايا التي تركتها الدوائر التي جرى حلها، على دوائر الإرهاب الخمس المتبقية المنعقدة جميعها في قاعات المحاكمات بطرة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الشروق" أن القضايا المحجوزة للحكم مثل قضية "ميكروباص حلوان" ستعود الدائرة التي كانت تنظرها برئاسة المستشار حسين قنديل للانقعاد بطرة مرة أخرى للنطق بالحكم فيها في اليوم المحدد سابقًا بـ12 نوفمبر الجاري، أما القضايا التي مازالت منظورة فستبدأ دوائر الإرهاب المتبقية في نظرها من جديد.

وأشار المصدر إلى أن السبب الرئيسي في إلغاء الدوائر الأربع، هو قلة القضايا المحالة إليها خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هذه الدوائر لا يحال إليها إلا قضايا الإرهاب فقط والتي أصبح عددها القليل لا يتناسب مع تخصيص 9 دوائر متفرغة لنظرها في التوزيع الأخير للعام القضائي 2019/2020.

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح، قرر حل تشكيل 4 دوائر جنائية مختصة بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، وهي الدوائر التي يرأسها كل من المستشارين ناجى شحاتة، وحسين قنديل، وشعبان الشامي، وأسامة الرشيدي، مع توزيع أعضائها على دوائر أخرى بطلبات تقدم منهم.

ويتبقى من دوائر الإرهاب 5 دوائر حاليًا وفقًا لتوزيع العام القضائي 2019/2020 وهي التي يرأسها كل من المستشارين محمد شيرين فهمي، ومعتز خفاجي، وشبيب الضمراني، وحسن فريد، والمستشار محمد السعيد الشربينى.

وبدأ تشكيل دوائر الإرهاب نهاية عام 2013 بقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة تشكيل 6 دوائر من محاكم الجنايات بالقاهرة الكبرى تختص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب وأحداث العنف التي شهدتها البلاد في هذه الآونة، ووصل عددها إلى 9 بنهاية العام القضائي الماضي.

ويتعلق نطاق الجرائم التي ستباشرها تلك الدوائر بالجنايات المضرة بالمصلحة العامة، وأمن الوطن بالداخل والخارج، والمفرقعات، والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية، بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.