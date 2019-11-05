«أوبك»: توقعات سوق النفط للعام القادم من المرجح أن تأخذ اتجاها تصاعديا

قال الأمين العام لمنظمة (أوبك) للنفط محمد باركيندو، إن توقعات سوق النفط للعام القادم من المرجح أن تأخذ اتجاهًا تصاعديًا.

وأضاف باركيندو - في تصريحات، أوردتها قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء- : "احتمال بروز أية حاجة لخفض الإنتاج بشكل أكبر "، معربًا عن تفاؤله بشكل أكبر بشأن توقعات سوق النفط عما كان عليه في أكتوبر الماضي، حينما قال إن جميع الخيارات متاحة بما في ذلك احتمال الاتجاه إلى خفض كبير في الإنتاج وسط تنبؤات بزيادة المعروض".

وأشار إلى أنه استنادًا إلى الإحصاءات الأولية فإن هناك مناطق أكثر إشراقًا بالتأكيد، فالأرقام تبدو أكثر دقة والصورة أكثر وضوحًا.

وحول تأثير العوامل الأخرى غير الأساسية على توقعات سوق النفط، قال باركيندو: "إن الأخبار الواردة في هذا الصدد متفائلة بشكل أكبر، فقد رأينا أكبر اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة، مستمراً في تحدث التوقعات والتقدم إلى الأمام".