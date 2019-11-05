أمريكا تفرض عقوبات على خمسة من قادة قوات الأمن الفنزويلية

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أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على خمسة من قادة قوات الأمن الفنزويلية.

وقررت السلطات الأمريكية تجميد الأصول المحتملة لديها الخاصة بكل من قائد العمليات الاستراتيجية بالجيش الفنزويلي ريميجيو كابالوس والأمين العام لمجلس الدفاع الوطني خوسيه اورنيلاس وثلاثة قادة أخرين.

كما تحظر العقوبات على المواطنين الأمريكيين القيام بأي أعمال تجارية مع الأشخاص الخمسة.

وكان الاتحاد الأوروبي وكندا قد فرضا عقوبات بالفعل على الأشخاص الخمسة.

وتدعم الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الذي يحاول الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.