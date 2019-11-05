نائب وزير الزراعة تبحث مع محافظ أسوان إجراءات الوقاية لمنع الأمراض البيطرية

عقد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بحضور الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس الإدارة المركزية للمعامل لبحث الإجراءات الوقائية وتحصين المواشي.

وتناول الإجتماع محاور التنسيق بين جميع هذه الجهات كفريق عمل واحد، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية على الأرض لغلق أي جبهات تتسرب منها هذه الأمراض، والتي أُعلن إكتشافها بدولة السودان الشقيق، وتم وقف الإستيراد بالكامل لحين القضاء على هذه الأمراض بشكل نهائي.

وأكدت الدكتور منى محرز، على جاهزية المحاجر والمجازر البيطرية بمدينة أبوسمبل السياحية، مع وحدات الحجر البيطري والصحي والمعامل بالمنافذ الحدودية في قسطل وأرقين لتحقيق السيطرة الكاملة بالتعاون مع جميع جهات الدولة من أجل منع التهريب، والقيام بمتابعة الشاحنات المحملة بالبضائع والعمل على تعقيمها ورشها، للحيلولة دون دخول أي أسراب من الباعوض الحامل للمرض.

وأضافت أنه جاري تنفيذ حملة شاملة لتحصين المواشي والجمال والخراف في أسوان لمدة شهر، والعمل على ترقيمها لإستكمال عملية الرصد من خلال أطقم مديرية الطب البيطري، بجانب أن هناك تعاون مع وزارة الصحة ومحافظة أسوان لرش البرك والمستنقعات والحظائر داخل مختلف القرى والمناطق النائية والأسواق، وخاصة في البؤر والمناطق التى تشهد تواجد للثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تعقيم بواخر النقل النهرى المخصصة للركاب، وأيضا صنادل البضائع التي تعمل بين مينائي الزبير بحلفا والسد العالي بأسوان مع منع دخول أي أغذية أو مشروبات أو مياه شرب، فضلا عن تنظيم أطقم من الصحة تكون مرافقة لرحلات هذه البواخر والصنادل.

وناشدت نائب وزير الزراعة وسائل الإعلام المختلفة بتكثيف جرعات الوعي والإرشاد لتعريف المواطنين، لاسيما المربيين والمرزارعين بخطورة هذه الأمراض وتأثيرها السلبي على ثروتهم الحيوانية وصحتهم، الأمر الذي يتطلب ضرورة التعاون مع أطقم التحصين والرش للحد نهائيا من ظهور هذه الأمراض سواء الآن أو مستقبليا، كما تم توفير كل الإمكانيات اللازمة لمواجهة هذه الأمراض بما فيها معامل التحاليل لأخذ العينات وسرعة تحليلها.

من جانبه، أوضح اللواء أحمد إبراهيم، بأنه تم رفع درجة الإستعداد وفتح غرف عمليات الجهات المختصة للتنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها، لتحقيق التكامل في آداء وتنفيذ الأدوار للرصد والمتابعة لأي حالات تظهر سواء فى الثروة الحيوانية أو الركاب القادمين من السودان.

وأكد على سلامة الثروة الحيوانية بأسوان وتوعية المزارعين والمربيين لضرورة التعامل الإيجابي مع هذه الإجراءات الوقائية، والتقدم لحملات التحصين التي ستدعمها المحافظة للاطمئنان على صحة المواطن الأسواني من أي أمراض معدية أو وبائية.

وأشار إلى أن الفترة الحالية شهدت انخفاضا كبيرا في أسعار اللحوم البلدية داخل الأسواق المحلية لتتراوح أسعارها ما بين 65 جنيها إلى 90 جنيها، مما ساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأسوانية، حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لخلق روح التنافس ومساندة الجهود الحكومية لمحاربة الغلاء.