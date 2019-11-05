فيدرر يصطدم بديوكوفيتش ونادال يواجه ميدفيديف في البطولة الختامية للتنس

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يلتقي السويسري المخضرم روجيه فيدرر مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين التي تنطلق الأحد المقبل.

ويلعب الإسباني رافاييل نادال الذي صعد إلى صدارة التصنيف العالمي مع الروسي دانييل ميدفيديف في تكرار لسيناريو مباراتهما معا في بطولة أمريكا المفتوحة.

ويشارك فيدرر المصنف الثالث في البطولة ضمن مجموعة بيورن بورج، حيث يلتقي مع ديوكوفيتش في المجموعة التي تضم أيضا النمساوي دومينيك تيم والإيطالي ماتيو بيريتيني.

ويلتقي نادال مع ميدفيديف بعد أن فاز عليه في مباراة مثيرة من خمس مجموعات في أمريكا المفتوحة.

ويلعب نادال وميدفيديف ضمن مجموعة اندريه اجاسي التي تضم أيضا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني الكسندر زفيريف.

ويلتقي متصدر كل مجموعة من وصيف المجموعة الأخرى في المربع الذهبي يوم 16 نوفمبر.