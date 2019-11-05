 روسيا مستعدة لتسهيل إجراء مفاوضات حول انضمام «قوات سوريا الديمقراطية» للجيش السوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا مستعدة لتسهيل إجراء مفاوضات حول انضمام «قوات سوريا الديمقراطية» للجيش السوري

قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 1:11 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 1:11 م

أعلنت الخارجية الروسية استعدادها تسهيل إجراء مفاوضات بين دمشق والأكراد لتسهيل انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي فيرشينين - حسبما نقلت وكالة الانباء الروسية (سبوتنيك) اليوم /الثلاثاء/ - إن روسيا مستعدة لتسهيل إجراء مفاوضات بين دمشق والأكراد حول انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري.

وكانت رئيسة اللجنة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد أعلنت - أول الشهر الجاري - أن هناك مباحثات سياسية بين قوات سوريا الديمقراطية والمسؤولين الروس حول كيفية تأمين المنطقة.

وقالت إلهام أحمد "نتحدث إلى المسؤولين الروس. وبالنسبة للعملية العسكرية، هناك اتصالات يومية معهم". وتابعت : "كما أن هناك مفاوضات سياسية ومباحثات بين قوات سوريا الديمقراطية والروس، نتباحث بشأن كيفية تأمين المنطقة، كما نطلب مساعدتهم كي نجري مباحثات مع الحكومة السورية".

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