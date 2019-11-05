روسيا مستعدة لتسهيل إجراء مفاوضات حول انضمام «قوات سوريا الديمقراطية» للجيش السوري

أعلنت الخارجية الروسية استعدادها تسهيل إجراء مفاوضات بين دمشق والأكراد لتسهيل انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي فيرشينين - حسبما نقلت وكالة الانباء الروسية (سبوتنيك) اليوم /الثلاثاء/ - إن روسيا مستعدة لتسهيل إجراء مفاوضات بين دمشق والأكراد حول انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري.

وكانت رئيسة اللجنة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد أعلنت - أول الشهر الجاري - أن هناك مباحثات سياسية بين قوات سوريا الديمقراطية والمسؤولين الروس حول كيفية تأمين المنطقة.

وقالت إلهام أحمد "نتحدث إلى المسؤولين الروس. وبالنسبة للعملية العسكرية، هناك اتصالات يومية معهم". وتابعت : "كما أن هناك مفاوضات سياسية ومباحثات بين قوات سوريا الديمقراطية والروس، نتباحث بشأن كيفية تأمين المنطقة، كما نطلب مساعدتهم كي نجري مباحثات مع الحكومة السورية".