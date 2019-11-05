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مجموعة الخمس بدول الساحل تبحث التصدي لخطر الإرهاب

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 6:10 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 6:10 م

بدأ خبراء أمنيون من "الانتربول " وكل من : موريتانيا ، والنيجر ، وتشاد ، ومالي ، وبوركينافاسو، اليوم الثلاثاء، في نواكشوط أعمال الاجتماع الأول للجنة "قيادة برنامج الانتربول الخاص بمجموعة الخمس بالساحل" الذي تنظمه موريتانيا بالتعاون مع دول الساحل الإفريقي ، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول".

وأكد الفريق محمد ولد مكت ، المدير العام للأمن في موريتانيا ، أن بلاده تدعم جهود "الانتربول " الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء في المجموعة على التصدي لخطر الإرهاب ، والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.

وأضاف - في كلمة بثتها الإذاعة الموريتانية - أن نواكشوط تتطلع إلى مزيد من التعاون، والتنسيق، وتبادل المعلومات في مختلف المجالات الأمنية على الصعيدين المحلي والدولي.

ومن جانبها ، أكدت السفيرة الألمانية في نواكشوط كابريل كليل ، أن أمن منطقة الساحل يشكل جزءا لا يتجزأ من أمن أوروبا بشكل عام ، وألمانيا على وجه الخصوص ، لافتة إلى أن الجميع يعانى بفعل الإرهاب الذي يهدد كل شعوب العالم.

وأضافت أن أوروبا تدرك حجم التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه منطقة الساحل بفعل التغيرات المناخية ، والجفاف ، وانتشار الفقر.

وأكد المنسق الإقليمي لمنصة "التعاون الأمني لدول الساحل " - في كلمته - الحاجة إلى كل أنواع الدعم في الحرب التي تشن ضد الإرهاب وتقديم الضالعين في العمليات الإرهابية إلى القضاء.

وأضاف أن الحرب التي تخوضها دول "مجموعة الخمس بالساحل ضد الإرهاب ، تحتم عليها مزيدا من التعاون والتكامل وتنسيق الجهود البينية مع الشركاء للقضاء على هذه الظاهرة ، وإبعاد شبح الإرهاب عن المنطقة.


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