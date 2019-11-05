خبير مكافحة الإرهاب: يجب إعادة صياغة الاتفاقيات الدولية وتغليظ العقوبات الخاصة بتلك الجريمة

أكد الدكتور حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب، ضرورة إعادة صياغة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالجريمة الإرهابية، وتغليظ العقوبات الخاصة بهذه الجريمة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "التنوير: الطريق إلى 2030" أدارتها رنا أبوعمرة من جامعة الدول العربية وعقدت، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة والذي تعقده وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية في الفترة بين 3 إلى 6 من نوفمبر الجاري.

ودعا صابر إلى نشر الوعي بالاستدامة وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها في المجتمعات كأحد أهم أبعاد سياسات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة..مشيرا إلى أن الإرهاب يحمل تعريفين أحدهما نظريًا والآخر سياسيًا.

وأشار إلى ضرورة الإيمان بالمقولة الشهيرة (اعرف عدوك.. اعرف نفسك)..قائلا : "إن علمك بعدوك يعلمك كيف تدافع، وعلمك بنفسك يعلمك كيف تهاجم.. فالهجوم هو سر الدفاع، والدفاع هو التخطيط للهجوم".

وأكد أن مكافحة الإرهاب تعتمد على عدد من العناصر الرئيسة منها نشر الوعي الثقافي، ذاكرا أنه إلى جانب دور الدولة في عملية المكافحة فهناك دور الأسرة في توعية أبنائها بمدى خطورة الإرهاب وضرورة الابتعاد عن المحرضين له فضلًا عن توعيتهم بدورهم تجاه وطنهم في مكافحة تلك العمليات الإرهابية، ذلك إضافة إلى دور المجتمع.

وحول آثار وخسائر الإرهاب، أوضح صابر أن الآثار تتمثل في إهدار الموارد المادية والبشرية وإعاقة جهود التنمية المستدامة، وهدر الأرواح باستهداف المدنيين إلى جانب هدر العقول بوجود منهج إرهابي وطائفي، فضلًا عن هدر المال "اقتصاد الإرهاب".

وقال إنه وفقًا للدراسات فإن خسائر الاقتصاد العالمي المباشرة بسبب العمليات الإرهابية في 2015 بلغت 16.3 تريليون دولار في حين بلغت خسائر الاقتصاد المصري المباشرة بسبب العمليات الإرهابية في 2015-2016 حوالي 110 مليارات جنيه.

وعرض خبير مكافحة الإرهاب نموذجا لقيام جماعة إرهابية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ويتم تحويل التبرعات فيها عن طريق العملة المشفرة "بيتكوين".

واقترح صابر عددا من التوصيات التي تدعم عملية المواجهة بالفكر، مشددًا على ضرورة رفع الوعي الثقافي الديني عن طريق تدبير ميزانية مناسبة وتكليف شركات دعاية وإعلام متخصصة للرد على دعاية الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب أهمية إعادة صياغة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالجريمة الإرهابية وتغليظ العقوبات بمواد قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار الردع مع تجديد الثقة في رجال القوات المسلحة والشرطة والدعم المعنوي لأهالي الشهداء.