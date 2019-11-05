روسيا تعرب عن قلقها تجاه تقليص إيران لالتزاماتها في الاتفاق النووي

أعربت موسكو عن قلقها بشأن تقليص إيران لالتزاماتها تجاه خطة العمل الشاملة مرة أخرى .. مشيرة إلى أن هذا لا يبشر بالخير.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، تعليقا على الخطوة الإيرانية الجديدة لتقليص التزاماتها تجاه خطة العمل الشاملة: "إن انهيار خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني لا يبشر بالخير"، معربا عن قلق موسكو تجاه هذه الخطوة.

وأضاف بيسكوف:" أن موسكو تدعم الحفاظ على هذه الخطة لتسوية موضوع الملف النووي الإيراني".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه سيكلف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ببدء الخطوة الرابعة غدا الأربعاء بضخ الغاز في أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي في منشأة "فردو" النووية.

وأوضح أن الخطوة الرابعة لخفض إيران التزاماتها النووية ستكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستكون قابلة للعودة عنها كالخطوات الثلاث السابقة في حال تنفيذ الدول المتبقية في الاتفاق النووي لالتزاماتها .