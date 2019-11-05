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بالفيديو .. خناقة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية مباراة السلة

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 8:31 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 8:47 م

دخل الجهاز الفني ولاعبي الزمالك في مشاجرة عنيفة مع لاعبي الأهلي عقب نهاية مباراة مباراة الفريقين في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر لكرة السلة.

وتحولت المشاجرة في صالة الأمير عبدالله فيصل إلى خناقة شوارع بين لاعبي الفريقين عقب نهاية اللقاء.

وكان إيهاب أمين لاعب الأهلي قد استفز لاعبي الزمالك في نهاية المباراة بعد أن راوغ لاعب الزمالك مصطفى مشعل من بين قدميه، وهو ما استفز الجهاز الفني للزمالك في نهاية اللقاء.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز فى المباراة  بنتيجة ٩٢/٨٠ ليتخطى عقبة هامة في طريقه لاستعادة لقب الكأس الغائب عن خزائن الفريق منذ عامين.




 


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