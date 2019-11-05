«مصر للسياحة» تتفق مع «الشباب والرياضة» على إدارة المدينة الشبابية بالغردقة

عقدت شركة مصر للسياحة مع وزارة الشباب والرياضة اتفاقا مبدئيا، تدير بمقتضاه المدينة الشبابية فى الغردقة، والتى سيتم افتتاحها الشهر القادم تبعا لما ذكره سامح سعد، رئيس الشركة.

وأشار سعد إلى أن هناك زيارة قام بها وفد من شركة مصر للسياحة مع أحمد عفيفى، وكيل وزارة الشباب والرياضة للمدن الشبابية.

يذكر أن المدينة تم إنشاؤها بـ65 مليون جنيه، وسيتم افتتاحها الشهر القادم.

وأضاف سعد فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن مهمة الشركة أن يتم الترويج لهذه المدينة بحيث يتم استضافة عدد من الوفود الرياضية فى مدن العالم لعمل معسكرات بالمدينة، وقضاء وقت للتدريب، واستغلال الملاعب التى توجد بالمدينة.

وقال سعد، إن العقد الذى يتم التفاوض على بنوده حاليا، ستكون مدته خمس سنوات.

ومن جانب آخر قال سعد إن دراسة إعادة الهيكلة التى تقوم بها شركة طلال أبو غزالة للشركة ستقدم إلى إدارة الشركة فى يناير القادم، مشيرا إلى أن مصر للسياحة تعقد لقاءات دورية مع المكتب، مطالبة بتغيير المسميات، والإدارات داخل مصر للسياحة وتغيير نظم العمل لاستغلال الطاقة القصوى للعمالة الموجودة بالشركة.

وتعد إدارة المدينة باكورة الإدارة لشركة إدارة الفنادق. وكانت «القابضة للسياحة والفنادق»، قد وافقت على تأسيس شركة لإدارة الفنادق تابعة لها من خلال مصر للسياحة و«إيجوث».

وقال سامح سعد، رئيس مصر للسياحة، إن اللجنة المكونة من القابضة للسياحة، وممثلى وزارة قطاع الأعمال وافقت على إقامة شركة إدارة فنادق، واعتبارها من الشركات التابعة للقابضة للفنادق، وسوف يترأسها رئيس مصر للسياحة.

وتضم هذه الشركة مصر للسياحة، وايجوث، وشركة هانو للأزياء الحديثة (إحدى الشركات التابعة للقابضة للسياحة)، ومستثمرين من القطاع الخاص وشركة تسويق إلكترونى، وفق سعد، لافتا إلى أن الشركة ستتولى إدارة فندقين تابعين لشركة مصر للسياحة، هما رومانس فى الإسكندرية، وفندق الشركة فى بورسعيد، والمطاعم العائمة التابعة.

«الهدف بنهاية 2020، بأن يكون تحت إدارة الشركة 10 فنادق، بحيث تتم إدارتها وتجديدها، والتسويق لها» يضيف سعد.