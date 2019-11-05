البحرية الباكستانية تختبر بنجاح صاروخ مضاد للسفن في بحر العرب

أعلنت البحرية الباكستانية اليوم الثلاثاء نجاح اختبار إطلاق صاروخ مضاد للسفن من طراز "زارب" من قاعدة على الأرض في إطار مناورات تدريبية من المنطقة الساحلية للبلاد.

وذكر المتحدث باسم البحرية الباكستانية أن الصاروخ انطلق في مساره المعد مسبقا واصاب هدفه بدقة في بحر العرب، مضيفًا أن رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظافر محمود عباسي شهد التدريبات.

وافاد موقع "أري نيوز" الإخباري الباكستاني بأن عباسي أعرب عن رضاه التام عن الاستعداد العملياتي للبحرية الباكستانية، مؤكدًا أن سعي باكستان من أجل السلام والاستقرار يجب أن يؤخذ في سياق سعيها للحفاظ على التعايش السلمي في المنطقة وعدم فهمه على أنه ضعف.

كما أكد رئيس أركان البحرية الباكستانية على أهمية أن يكون لباكستان مبادراتها الخاصة فيما يتعلق بالأمن البحري الإقليمي في خليج عدن وبحر العرب.