موسكو تؤكد على مبدأ احترام سيادة بوروندي وعدم التدخل في شؤون الدول الأفريقية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم /الثلاثاء/، على مبدأ احترام سيادة دولة بوروندي، مشددا على عدم السماح بالتدخل في شؤون الدول الأفريقية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن لافروف قوله - في كلمة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البوروندي إيزيكيال نيبيجيرا عقد في موسكو - "ناقشنا نتائج القمة الروسية الأفريقية وآليات تطبيق مخرجاتها، كما بحثنا قضايا حقوق الإنسان، ورفضنا استغلالها للتدخل في شؤون الدول الإفريقية".

ومن ناحية أخري، أشار لافروف إلى أنه جاري تنفيذ المذكرة الموقعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أرودوغان بشأن شمال سوريا.. مستبعدا إمكانية التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الوضع في شمال شرقي سوريا.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية بوروندي أن بلاده تربطها علاقة تاريخية بروسيا، مشيرا إلى أن موسكو دعمت بوروندي إنسانيا وماليا، منوها بتبني روسيا مواقف ودية وصديقة تجاه بوروندي في أوقاتها الصعبة.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت اليوم، عن تسيير الوحدات الروسية والتركية الدورية المشتركة الثانية في منطقة عين العرب بشمال شرقي سوريا، عند الحدود التركية.