محافظ كفر الشيخ: تشديد الإجراءات الصحية بالمصالح الحكومية والمواقف

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تشديد الإجراءات الاحترازية والصحية في المستشفيات والمدارس والأماكن الحكومية، ومواقف النقل الجماعي بالمحافظة، لحماية الوطن والمصريين، وذلك في إطار إجراءات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.



وأضاف نور الدين، يتم تطهير جميع المدارس والمستشفيات، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامات في المدارس، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تعقيم وتطهير المركبات التي تأتي لهم من محافظات أخرى، ويجب على المواطن أن يحمي نفسه وأسرته وبلده بالتزامه بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً أنه لا يوجد تصاعد في أعداد الإصابات بالمحافظة، لكنهم يحرصون على تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا تحدث زيادة في عدد الحالات المصابة.



وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يشيد بالتزام الطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية بالإجراءات الاحترازية، موجهًا الشكر للعاملين بالتربية والتعليم بقيادة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأولياء الأمور لحرصهم على ارتداء الطلاب الكمامات والتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب.